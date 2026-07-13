Sıla Kınalı ile Mehmet Akif Dorman dünyaevine girdi - Son Dakika
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Sıla Kınalı ile Mehmet Akif Dorman dünyaevine girdi

Sıla Kınalı ile Mehmet Akif Dorman dünyaevine girdi
13.07.2026 13:33  Güncelleme: 13:34
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Erzurum’un köklü ailelerinden Kınalı ve Dorman ailelerinin evlatları Sıla Kınalı ile Mehmet Akif Dorman, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Nikahı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıyarken, törene AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Erzurum'un köklü ailelerinden Kınalı ve Dorman aileleri, düzenlenen görkemli düğün ve nikah töreniyle evlatlarının mutluluğuna tanıklık etti. Siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren düğün törenine, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Av. Yusuf İbiş de katıldı.

Sıla Kınalı ile AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Dorman'ın nikah ve düğün merasimi, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genç çiftin nikahını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıyarken, davetliler bu anlamlı günde çiftin mutluluğunu paylaştı.

Düğün törenine; AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Av. Yusuf İbiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Av. Fatma Öncü, önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Av. Abdurrahim Fırat, 22, 23, 24, 25 ve 26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Recep Aydın, AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ile siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı.

Nikah töreninin ardından evlilik cüzdanını genç çifte takdim eden AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Av. Yusuf İbiş, Sıla ve Mehmet Akif Dorman çiftini tebrik ederek, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu.

Kınalı ve Dorman aileleri ise bu anlamlı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sıla Kınalı ile Mehmet Akif Dorman dünyaevine girdi - Son Dakika

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