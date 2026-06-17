Kınalıada\'da kıyı işgali gerginliği: Resmi uyarılara rağmen masa ve sandalyeler yeniden konuldu

İstanbul Kınalıada'da son günlerde yaşanan kıyı işgalleri ve ortaya çıkan görüntüler, Adalar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Resmi makamların uyarılarına rağmen işletmecilerin sahil şeridine yeniden masa ve sandalye yığdığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kınalıada Alsancak Caddesi üzerindeki sahil şeridinde işletmelerin kamusal alanı usulsüz şekilde kapatması üzerine Adalar Belediyesi yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak'ın ayrılmasının ardından diğer Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın işletmecilere sert uyarılarda bulunduğu iddia edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın toplantıda, belediye ve Milli Emlak arazilerinin sınırlarını hatırlatarak, "Bu yerlerin bize ait bölümüne herhangi bir yapılaşma yapamazsınız. Alandaki Milli Emlak arazilerinin yetkisi ise Adalar'ın mülki idare amiri olan Kaymakam Bey'dedir. Bizimle bir alakası yok. O kıyı şeridine bunları koyabilmeniz için kaymakamlıktan bana resmi yazı getirmeniz gerekmektedir" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

İşletmecilerin sahile yeniden masa ve sandalye koymaları ise adalıların tepkisine yol açtı. - İSTANBUL