Kınık Köyü'nde Çömlek Festivali İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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Kınık Köyü'nde Çömlek Festivali İçin Geri Sayım Başladı

Kınık Köyü\'nde Çömlek Festivali İçin Geri Sayım Başladı
20.06.2026 11:45
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Pazaryeri'nde 150 yıllık çömlekçilik geleneğini yaşatan festival, 15-16 Ağustos'ta düzenlenecek.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde 150 yıllık çömlekçilik geleneğini yaşatan festival için geri sayım başladı.

Bilecik Valiliği, Pazaryeri Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilecek festival öncesi hazırlık toplantısı Kınık Köyü'nde yapıldı. Toplantıya Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, Kınık Köyü Muhtarı Mehmet Gümüştekin, Kınık Köyü Geleneksel Çömlekçilik ve El Sanatları Derneği Başkanı İsmail Korkut ve Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selda Baydemir katıldı.

150 yıllık miras geleceğe taşınıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Uluslararası Kınık Çömlek Festivali, bu yıl da 15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlandığını söyleyerek, "Anadolu'nun köklü el sanatlarından biri olan çömlekçilik, Kınık Köyü'nde yaklaşık bir buçuk asırdır ustadan çırağa aktarılarak yaşatılıyor. Festival kapsamında çömlek yapım gösterileri, yöresel ürün stantları, kültürel etkinlikler ve çeşitli gösterilerle bu eşsiz miras ziyaretçilere tanıtılacak. Geçtiğimiz yıl yeniden düzenlenmeye başlayan festivalin bu yıl daha geniş kapsamlı gerçekleştirilmesi planlanırken, organizasyonun hem bölge ekonomisine hem de turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor" dedi.

"Kınık, Bilecik'in Turizm Vitrinlerinden Biri Olacak"

Toplantıda konuşan Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Kınık Köyü'nün yalnızca çömlekçilik sanatıyla değil, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle de dikkat çektiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kınık Köyümüz, asırlardır yaşattığı çömlekçilik geleneğiyle kültürel mirasımızın en önemli temsilcilerinden biridir. Ancak Kınık'ı sadece çömlekçilikle sınırlı görmüyoruz. Bilecik Valiliği olarak köyümüzün ekoturizm potansiyelini ortaya çıkarmak, doğal güzelliklerini, geleneksel yaşam kültürünü ve üretim gücünü turizme kazandırmak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz, Kınık'ı hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline getirmek. Çömlek Festivali de bu hedefe ulaşmada önemli bir vitrin görevi üstleniyor."

Ağca, Bilecik Valiliği koordinasyonunda yürütülen projelerle köyün ekoturizm altyapısının güçlendirildiğini, doğa yürüyüş rotaları, kırsal turizm faaliyetleri ve yöresel üretimin desteklenmesiyle Kınık'ın bölgenin örnek turizm destinasyonlarından biri haline geleceğini ifade etti.

"Kınık, kültür ve turizmin buluşma noktası olacak"

Kınık Köyü'nde düzenlenecek festivalin sadece bir kültürel etkinlik olmadığını vurgulayan İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "Organizasyonun bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Çömlek ustalarının hünerlerini sergileyeceği festivalde ziyaretçiler hem geleneksel üretim süreçlerini yakından görecek hem de köyün doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacak" dedi.

15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Kınık Köyü bir kez daha Bilecik'in kültür ve turizm merkezi olma yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kınık Köyü'nde Çömlek Festivali İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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