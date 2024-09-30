Kira Yardımı İhtiyacı Vurgulandı

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DES Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde sözü verilen kira yardımını hatırlatarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Görev yapmakta olan memurların artan ekonomik sorunlar ve enflasyon karşısında ezildiğini ifade eden Başkan Güleç, enflasyonla mücadele sürecinde tasarrufun memurlar ve emekliler üzerinden yapılmaması gerektiğini ifade etti.

,Başkan Güleç konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: "Eğitim çalışanları artan ekonomik sorunlar karşısında ciddi anlamda zorlanmaktadır. Gerek yüksek enflasyon gerekse düzensiz göçmenler nedeniyle kira bedelleri anormal bir artış göstermektedir. Söz konusu artışlar memurlarımızın karşılayabileceği tutarın çok üstüne çıkmıştır. Bilhassa büyükşehirlerimizde ve kıyı illerimizde bir evin kira bedeli 25 bin TL sınırını aşmış durumdadır. Memur maaşlarını göz önünde bulundurduğumuzda başta İstanbul ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerimizde kamu hizmetlerinin zorlaşabileceğinden endişeliyiz. Mevcut ekonomik zorluklar memurlarımızın birçoğunun taşra kentlerimize tayin istemesine sebep olmaktadır. Memurlarımıza verilen sözler tutulmalı ve ekonomik koşulları iyileştirilmelidir. Bu kapsamda büyükşehir statüsünde olan illerimizde görev yapan memurlarımıza kira yardımı dışında ayrıca "büyükşehir tazminatı" ödenmesi de elzemdir. Yaşanan bir başka sorun ise bazı illerimizde ve ilçelerimizde kalıcı öğretmen istihdamının sağlanamamış olduğudur. Öğretmen açığı olan yerlerde bu açığı kapatmak amacıyla ister zorunlu hizmet yükümlülüğü uygulayın ister üç yıl zorunlu çalışma süresi koyarak sözleşmeli öğretmen istihdamı olsun, görüldüğü üzere çözüm sağlanabilmiş değildir. Bu soruna kalıcı çözüm yapılmak isteniyorsa zorunlu hizmete teşvik sağlanmalıdır. Tek kalıcı çözüm bu olacaktır" - ERZURUM