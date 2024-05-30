Isparta Belediyesi, çöp eve dönen daireyi temizledi

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Isparta'da kiracıları tarafından çöp eve çevrilen dairesinin temizlenmesi için yardım talebinde bulunan Aynur Köse'ye yanıt gecikmedi. 62 yaşındaki yaşlı teyzenin çöp evi Isparta Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Isparta merkeze bağlı Yedişehitler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aynur Köse, 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan kiracısını ödeme yapmadığı için mahkeme kararıyla evden çıkarttı. Evi boşaltıldıktan sonra, dairesinin kiracıları tarafından çöp eve çevrildiğini gören Köse, gözyaşlarına hakim olamayarak yetkililerden yardım istedi. Evinin temizlenmesi için Yedişehitler Mahallesi Muhtarlığına ve Isparta Belediyesine başvuru yapan Aynur Köse'nin yardım talebine yanıt gecikmedi. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Köse'nin evine gelerek temizledi. Evinin temizliğine katkıda bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Mahalle Muhtarı Adem Şahin'e teşekkür eden Aynur Köse, "Evim temizlendiği için çok mutluyum. Kokudan duramıyor, geceleri uyuyamıyordum. Başkanımıza ve muhtarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Yedişehitler Muhtarı Adem Şahin ise Aynur teyzenin hukuki yollarla kiracısını çıkardığını belirterek, "Aynur teyzemiz çok yaşlı. Evinin 3 odası çöple dolu. Bu manzara sonrası kendisi bize başvurdu. Kiracısı oturduğu günden beri hiç dışarı çöp atmamış. Biz de belediyemizle irtibata geçtik. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi bugün, burayı temizledi" dedi. Şahin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Temizlik İşleri müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti. - ISPARTA