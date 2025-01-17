Kıran İlkokulu\'nda Ağaç Sevgisi Etkinliği

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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri Kıran İlkokulu öğrencileri ile buluşarak atık kağıtlardan ve çam ağacı tohumlardan hazırlanan tohum topları ormanlık alan, boş arazi ve okul bahçesine bıraktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Köşk ilçesi Kıran İlkokulu öğrencilerine yönelik çevre bilinci ve ağaç sevgisi aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrencilerle birlikte jandarma ekipleri hazırlanan atık kağıtlardan ve çam ağacı tohumlardan hazırlanan tohum topları ormanlık alan, boş arazi ve okul bahçesine bıraktı. Öğrencilere ayrıca hazırlanan hayvan figürlü maskeler dağıtıldı. - AYDIN