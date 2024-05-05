AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı: Çeşmeli-Taşucu otoyol projesi hızla ilerliyor

Yerel

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi Ali Kıratlı, Çeşmeli- Taşucu otoyol projesinin ilk etabının 9 farklı noktada devam ettiğini belirterek, "41 kilometrelik Çeşmeli- Kızkalesi etabında süre anlamında projenin önünde gidiyoruz" dedi.

Kıratlı, Erdemli ilçesinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. İlk olarak İmam Hatip Lisesi inşaat alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Kıratlı, sonrasında Çeşmeli-Taşucu Otoban projesinin ilk etabı olan 41 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi etabında devam eden çalışmaları inceledi, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Kıratlı, "Şu anda 'bu proje yapılmaz, hayal' denilen Çeşmeli-Taşucu Otoban projesinin Çeşmeli-Kızkalesi etabında yapımı devam eden T2 tünelinin önündeyiz. 41 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi etabında 10 kilometrelik 7 tünelin yanı sıra 2,5 kilometrelik 5 viyadük ve 8 bağlantı yolumuz var. Mersin'in en büyük ihtiyaçlarından biri olan ve adeta Mersin'in olmazsa olmazı diyebileceğimiz bu proje kapsamında yapılan çalışmalarda hiçbir canlıya, tarihi sit alanlarına, ekosisteme ve doğal güzelliğe zarar verilmeden devam ettiğinin altını özellikle çizmek istiyorum" diye konuştu.

"Çeşmeli-Kızkalesi etabı, belirtilen süreden önce tamamlanacak"

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Kıratlı, "2027 yılında bitmesi planlanan ve şu anda 9 farklı lokasyonda 400 emekçi kardeşimizin gayretleri ile yapımı devam eden 41 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi etabında, süre anlamında projenin önünde gidiyoruz. Kısa süre sonra hizmete açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanımız ile Çeşmeli-Taşucu Otobanı projesi birlikte ele alındığında Mersin, 321 kilometrelik sahili ile ülkemizin ve belki de dünyanın önemli turizm bölgelerinden biri olacaktır. Bu yatırımların Mersin'e kazandırılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza, milletvekillerimize, önceki dönem milletvekillerimize, bakanlarımıza, tüm siyasi parti temsilcilerimize, yüklenici firmalarımıza ve en önemlisi tüm emekçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Erdemli programı kapsamında son olarak yeni hizmete açılan Erdemli Çevre Yolunda incelemelerde bulunan Kıratlı, burada yaptığı açıklamada, "Yerel seçimin hemen ardından hizmete açmaya söz verdiğimiz, özellikle Erdemli genelinde ve Mersin'den batı istikametine doğru giden güzergahta trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan 3,2 kilometrelik çevre yolunun hizmete açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre yolu başta Erdemli olmak üzere tüm Mersin'e hayırlı olsun. Mersin'e ve ilçelerine yatırımlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Kıratlı, programı kapsamında Erdemli Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Kara'ya 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. - MERSİN