Kırgızistan'da Doğa ve Hayvancılık - Son Dakika
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Kırgızistan'da Doğa ve Hayvancılık

Kırgızistan\'da Doğa ve Hayvancılık
29.06.2026 14:46
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Gün batımında çekilen görüntüler, Kırgızistan'ın doğal güzelliklerini ve geleneksel hayvancılığı sergiliyor.

Kırgızistan'ın dağlarla çevrili geniş bozkırlarında gün batımına yakın saatlerde kaydedilen görüntüler, doğanın ve geleneksel hayvancılığın iç içe geçtiği yaşamı gözler önüne serdi.

Kırgızistan'ın dağlarla çevrili geniş bozkırlarında gün batımına yakın saatlerde doğanın ve geleneksel hayvancılığın iç içe geçtiği yaşamı gözler önüne seren görüntüler hayran bıraktı. Dron ile havadan çekilen görüntülerde, sürü halinde koşan atlar, yemyeşil yaylalarda etkileyici bir manzara oluşturdu. Aralarında tayların da bulunduğu at sürüsü, dağların eteklerinde özgürce hareket ederken, alacakaranlığın yumuşak ışığı bölgeye ayrı bir atmosfer kattı.

Görüntülerde ayrıca kırsal yerleşimler, toprak yollar ve geniş otlaklar da dikkat çekiyor. Geleneksel hayvancılığın önemli bir yer tuttuğu Kırgızistan'da at yetiştiriciliği, hem ekonomik hem de kültürel açıdan yaşamın vazgeçilmez unsurları arasında bulunuyor.

Gün batımının ardından gökyüzünün mavi ve mor tonlara büründüğü anlarda çekilen kareler, Orta Asya bozkırlarının doğal güzelliğini ve bölgenin pastoral yaşamını etkileyici bir şekilde yansıtıyor. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırgızistan'da Doğa ve Hayvancılık - Son Dakika

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