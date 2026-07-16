Kırıkkale'de 15 Temmuz korteji ve selalar - Son Dakika
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Kırıkkale'de 15 Temmuz korteji ve selalar

16.07.2026 02:15
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Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar, Türk bayraklarıyla mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar, Türk bayraklarıyla mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Programının ardından, darbe girişimi gecesinde birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen selalar kent genelindeki camilerden yeniden yükseldi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılında Kırıkkale'de anma etkinlikleri düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Fevzi Çakmak Caddesi'nden başlayan kortej yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağını taşıyarak Atatürk Bulvarı ve Zafer Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı da seslendirdiği marşlarla korteje eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı dev ekranlardan takip edildi. Program kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Gösteriler ve etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, belediyesi tarafından da katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi. FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen selalar, kent genelindeki camilerden yeniden yükseldi.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 15 Temmuz gecesi şehitlerin ezan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarını feda ettiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise şükranlarını sundu. Vali Sarıibrahim, "15 Temmuz gecesi Fethullahçı alçakların karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize cesaretleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destansı çağrısına kulak vererek sahaya çıkan, meydanları dolduran, vatan ve millet aşkıyla burada bulunan Kırıkkaleli hemşehrilerimi saygı ve hürmetle selamlıyorum" dedi.

Programa, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de 15 Temmuz korteji ve selalar - Son Dakika

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