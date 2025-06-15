Kırıkkale Belediye Başkanı Öğrencilere Moral Desteği Verdi

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dolayısıyla öğrencilere moral desteği verdi.

Kırıkkale genelinde LGS'nin yapıldığı okullarda kurulan stantlarda öğrencilere su, ikramlık ve çeşitli destekler sunulurken, sınavı dışarıda heyecanla bekleyen veliler de unutulmadı. Belediye Başkanı Ahmet Önal da bazı okulları ziyaret ederek velilerle sohbet etti.

Başkan Önal, sınavın ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın emeğinin karşılığını alacağı, yüzlerini güldürecek sonuçlar diliyorum. Her biri bizim için çok kıymetli" dedi. - KIRIKKALE