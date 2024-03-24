Kırıkkale Belediye Başkanı ve Milletvekili Ramazan Pidesi Dağıttı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye başkanı Osman Türkyılmaz ve milletvekili Halil Öztürk, mahalle fırınında elleriyle yaptıkları Ramazan pidelerini vatandaşlara dağıttı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından yapılan mahalle fırınlarında pişirilen Ramazan pideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. MHP'nin Yahşihan belediye başkanı ve adayı Osman Türkyılmaz ile milletvekili Halil Öztürk, vatandaşlar için mahalle fırınında Ramazan pidesi pişirdi. Öztürk, bir taraftan yumurtaları kırarken bir taraftan da Türkyılmaz, hamuru pide haline getirdi. Bir süre fırında pişirilen pideler, mahalledeki vatandaşlara dağıtıldı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Üretken belediyecilik anlamında parklarımızda yapmış olduğu fırınlarda her Ramazan pide yapıp vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bugün de Şefik Güneşer Belediye Parkı'ndayız. Bayraktepe Mahallesindeki fırında kendi ellerimizle hazırladığımız sevgimizi kattığımız, üretken belediyeciliğin ürettiği pideleri dağıttık. Herkese buradan hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE