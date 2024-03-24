Kırıkkale Belediye Başkanı ve Milletvekili Ramazan Pidesi Dağıttı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye başkanı Osman Türkyılmaz ve milletvekili Halil Öztürk, mahalle fırınında elleriyle yaptıkları Ramazan pidelerini vatandaşlara dağıttı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından yapılan mahalle fırınlarında pişirilen Ramazan pideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. MHP'nin Yahşihan belediye başkanı ve adayı Osman Türkyılmaz ile milletvekili Halil Öztürk, vatandaşlar için mahalle fırınında Ramazan pidesi pişirdi. Öztürk, bir taraftan yumurtaları kırarken bir taraftan da Türkyılmaz, hamuru pide haline getirdi. Bir süre fırında pişirilen pideler, mahalledeki vatandaşlara dağıtıldı.
Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Üretken belediyecilik anlamında parklarımızda yapmış olduğu fırınlarda her Ramazan pide yapıp vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bugün de Şefik Güneşer Belediye Parkı'ndayız. Bayraktepe Mahallesindeki fırında kendi ellerimizle hazırladığımız sevgimizi kattığımız, üretken belediyeciliğin ürettiği pideleri dağıttık. Herkese buradan hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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