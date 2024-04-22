Kırıkkale Belediyesi Çocuk Şenliği ile 23 Nisan\'ı Kutluyor

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(KIRIKKALE) -Kırıkkaleli çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl Kırıkkale Belediyesinin düzenleyeceği "Çocuk Şenliği" ile kutlayacak. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, tüm çocukları şenliğe davet etti.

Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği "Çocuk Şenliğinde" Kırıkkaleli çocuklar, Şişme Oyun Parkları, Karnaval Çadırı Oyunları, Tahta bacak, Jonglör, Örümcek Adam, Elsa, Mini Mouse, Mickey Mouse, Maskot Karakterler, animasyon ve sürpriz gösterilerle buluşacak.

BANDO EŞLİĞİNDE KORTEJ

Kırıkkale Belediyesinin organize edeceği "Çocuk Şenliği" bando eşliğinde çocuk korteji ile başlayacak. Çocuk korteji, Büyük Şehir Parkında son bulacak. Bando eşliğinde marşlar söyleyecek olan çocuklar daha sonra günü doya doya geçirecekleri eğlenceli etkinlikler ile bulaşacak.

ÇOCUK ŞENLİĞİNDE BİRBİRİNDEN ÖZEL ETKİNLİKLER YAPILACAK

Çocuklar, 23 Nisan günü saat 14.00'ten 18.00'e kadar sürecek olan Çocuk Şenliği programında, İnteraktif Animasyon Show, Pandomim Show, Çocuk Dansları, Yarışma, Kukla Show, Maskot dans Show, Yarışmalar, Anne-çocuk yarışmaları, Fire Man Ateş Show, karnaval oyunları, masal kahramanları yer alacak. Programa katılan çocuklara ayrıca pamuk şeker, patlamış mısır ikramı ile sürpriz hediyeler çocuklara verilecek.