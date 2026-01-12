Kırıkkale Belediyesi'nde Memurların Sosyal Denge Tazminatı Yüzde 110 Artırıldı - Son Dakika
Kırıkkale Belediyesi'nde Memurların Sosyal Denge Tazminatı Yüzde 110 Artırıldı

12.01.2026 17:25  Güncelleme: 19:26
Kırıkkale Belediyesi, memurlarının Sosyal Denge Tazminatı'nı yüzde 110 oranında artırdı. Bu artış, belediye tarihindeki en yüksek oran olarak kaydedildi.

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi'nde görev yapan memurların Sosyal Denge Tazminatı yüzde 110 artırıldı.

Kırıkkale Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde, Başkan Ahmet Önal ile Tüm Yerel-Sen Temsilcileri bir araya geldi. Yapılan anlaşma kapsamında Kırıkkale Belediyesi, Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği'nde görev yapan memurlara yüzde 110 oranında Sosyal Denge Tazminatı ödemesi yapılacak. Bu oran, Kırıkkale Belediyesi tarihinde memurlara verilen en yüksek Sosyal Denge Tazminatı artışı olarak kayıtlara geçti.

İmzalanan sözleşme ile belediye ve bağlı birliklerde görev yapan memurların mali ve sosyal haklarında önemli kazanımlar sağlanması, çalışanların haklarının korunması ve güvence altına alınması hedefleniyor.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, çalışanların emeğini her zaman öncelediklerini vurgulayarak, "Çalışanlarımızın emeğini önceleyen, alın terini koruyan bu sözleşmenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

