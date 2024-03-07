Kırıkkale Belediyesi\'nden Anne Adaylarına Ücretsiz Ulaşım Desteği

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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, anne adaylarının şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceklerini söyledi.

Kırıkkale Belediyesi'nin Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, anne adaylarına toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım desteği verilmesi kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Saygılı, yaptığı açıklamada, anne adaylarının sağlıklı gebelik dönemi gerçekleştirmeleri, bu dönem içerisinde sağlık kuruluşlarına daha rahat ve konforlu şekilde ulaşmalarını sağlamak maksadıyla belediyeye ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceklerini söyledi.

Toplu ulaşım desteğinden ücretsiz faydalanmak isteyen anne adaylarının Sağlıklı Hayat Merkezi, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, mahallelerde bulanan Aile Sağlık Merkezlerine ve Yüksek İhtisas Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği ile Gebe Bilgilendirme Okuluna başvurarak kayıt yaptırabileceklerini belirten başkan Saygılı, "Yapılan kayıtlar üzerine anne adaylarına ücretsiz ulaşım kartı çıkarılacak. Her hangi bir sınırlama bulunmayacak uygulama ile Kırıkkale Belediyesi olarak her daim annelerin ihtiyaç duydukları alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KIRIKKALE