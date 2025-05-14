Kırıkkale Belediyesi'nden Çiftçilere Fide ve Tohum Desteği

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla önemli bir destek programını hayata geçirdi. Belediye, kent merkezine bağlı Ulaş, Aşağı Mahmutlar ve Çullu köylerinde düzenlediği etkinlikte çiftçilere 50 bin adet sebze fidesi ve 50 bin ata tohumu dağıttı.

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, domates, biber ve patlıcan gibi sebze fideleri, Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından belediyeye ait seralarda yetiştirildi ve üreticilere ücretsiz olarak ulaştırıldı. Fide dağıtım programına katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçilerimizin yanında olmanın gururunu yaşıyoruz. Ulaş, Aşağı Mahmutlar ve Çullu köylerimizde yüzlerce üreticimize fide ve ata tohumu desteğinde bulunduk. Kendi seramızda özenle yetiştirilen bu fideleri toprakla buluşturduk. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri mutlu etti. Cuma günü üç köyümüzde daha aynı çalışmayı sürdüreceğiz. Kırıkkale Belediyesi olarak üreticinin, emeğin ve toprağın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer ise belediyenin tarımsal üretime verdiği önemi vurgulayarak, "Kendi seralarımızda ürettiğimiz fidelerle bu yıl 400 binin üzerinde fideyi çiftçilerimize ulaştırdık. Hedefimiz, yerli üretimi güçlendirmek ve üreticimize nefes aldırmak. Bu destekler önümüzdeki yıllarda da sürecek," ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Belediyesi, Dünya Çiftçiler Günü'nü anlamlı bir projeyle kutlarken, üreticilere yönelik desteklerini genişletmeyi hedefliyor. Başkan Önal'a, Başkan Yardımcıları Recep Sefer, Tuncay Tuncer ve Park ve Bahçeler Müdürü Okan Oluk eşlik etti.