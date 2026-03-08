Kırıkkale\'de kadınlara ücretsiz ulaşım desteği

Kırıkkale Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik anlamlı bir uygulama başlattı. Gün boyunca belediye otobüslerinin kadınlar ve yanlarında bulunan çocukları için ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Kırıkkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadınlara küçük bir katkı sunmak amacıyla böyle bir uygulamanın hayata geçirildiği belirtildi. Gün boyunca belediye otobüslerinin kadınları ve yanlarında bulunan çocukları ücretsiz taşıyacağı ifade edildi.

Açıklamada, hayatın her alanında emeği, fedakarlığı ve gücüyle topluma değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı. - KIRIKKALE