Kırıkkale Belediyesi'nden Maddi Destek: 'Sen Oku' Programı Başladı

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi tarafından yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde hayata geçirilen "Sen Oku" eğitim desteği programı kapsamında, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere uzun vadeli maddi destek sağlanacak.

2025–2026 eğitim öğretim yılı boyunca geçerli olacak program çerçevesinde, ihtiyaç sahibi 500 ilköğretim ve lise öğrencisine, her ay bin TL olmak üzere toplam 9 ay boyunca maddi destek verilecek. Böylece belediye, bir eğitim döneminde öğrencilere toplamda 4,5 milyon TL tutarında katkı sağlayacak.

Başvurular, 22–26 Eylül 2025 tarihleri arasında Kırıkkale Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi'ne yapılabilecek. Başvuru sürecinde öğrencilerin ekonomik durumları, belediye bünyesindeki Sosyal Yardım Merkezi Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Kırıkkale'de çocuklarımıza her alanda olduğu gibi eğitimde de sahip çıkıyoruz. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz için 'Sen Oku' eğitim desteği başvuruları başlıyor. Başvurusu kabul edilen 500 öğrencimize eğitim yılı boyunca her ay bin TL eğitim desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.