Kırıkkale Belediyesi Yuva Mezarlığı\'ndaki Su Hatlarını Yeniledi

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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Yuva Mezarlığı'ndaki su hatlarını bütünüyle yenileyerek, su motorlarının ve depoların bakımını tamamladıklarını duyurdu.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, Yuva Mezarlığı alanındaki su kesintilerini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Önal, "Mezarlık alanındaki su altyapısını tamamen yeniliyoruz. Su motorlarının ve depoların bakımlarını tamamladık. Bu sayede mezarlıkta yaşanan su kesintilerini sona erdireceğiz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açmayı planlıyoruz" dedi. - KIRIKKALE