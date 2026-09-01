Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den 2026-2027 Adli Yılı'nın Birlik ve Beraberlik Vurgulu Açıklaması - Son Dakika
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den 2026-2027 Adli Yılı'nın Birlik ve Beraberlik Vurgulu Açıklaması

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Şahin\'den 2026-2027 Adli Yılı\'nın Birlik ve Beraberlik Vurgulu Açıklaması
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, yaptığı açıklamada 2026-2027 Adli Yılı'nın ülkeye, millete ve hukuk camiasına hayırlı olmasını diledi. Şahin, vatandaşlara adalet hizmetlerinin en hızlı, etkin ve doğru şekilde sunulması için çalışan yargı camiasının yeni adli yılını kutlayarak, bu kapsamda yargı mensuplarına başarılar diledi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, 2026-2027 Adli Yılı'nın ülkeye, millete ve hukuk camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak yargı mensuplarının yeni adli yılını kutladı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, yaptığı açıklamada, "2026-2027 Adli Yılı, ülkemize, milletimize ve hukuk camiamıza hayırlı olsun. Vatandaşlarımıza adalet hizmetlerinin en hızlı, etkin ve doğru şekilde sunulması için canla başla çalışan yargı camiamızın yeni adli yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den 2026-2027 Adli Yılı'nın Birlik ve Beraberlik Vurgulu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den 2026-2027 Adli Yılı'nın Birlik ve Beraberlik Vurgulu Açıklaması - Son Dakika
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