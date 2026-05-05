Kırıkkale'de 1 Mayıs Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de 1 Mayıs Kutlaması

05.05.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek ve Demokrasi Güçleri, Kırıkkale'de 1 Mayıs'ta basın açıklaması yaparak hak kayıplarına dikkat çekti.

(KIRIKKALE) – Kırıkkale'de 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kapsamında Emek ve Demokrasi Güçleri, Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Katılımcılar, emekçilerin hak kayıplarına, ekonomik sorunlara ve eşitsizliklere dikkat çekerek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu; 1 Mayıs hayatlarla kutlandı.

Kırıkkale'de, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına KESK Kırıkkale Şubeler Platformu, CHP Kırıkkale İl Başkanlığı, Alevi Kültür Dernekleri Kırıkkale Şubesi, Türkiye Emekliler Derneği Kırıkkale Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kırıkkale Şubesi, TTB Kırıkkale Şubesi, Sosyal Demokrasi Derneği Kırıkkale İl Temsilciliği ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Grup adına basın açıklamasını Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Seda Şimşir yaptı. Şimşir, 1 Mayıs'ın işçi sınıfının tarihsel mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayarak, emekçilerin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara, hak kayıplarına ve artan eşitsizliklere dikkat çekti. Açıklamada, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kamusal niteliğinin korunması, çocuk işçiliğiyle mücadele ile barış ve demokrasi talepleri öne çıkarıldı.

Katılımcılar birlik, dayanışma ve ortak mücadele çağrısında bulunurken, program halayların ardından olaysız şekilde sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de 1 Mayıs Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:40:33. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 1 Mayıs Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.