Kırıkkale'de 19 Mayıs Fener Alayı ve Konserlerle Kutlandı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı ve konser programında binlerce kişi bir araya geldi.

Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve konser programıyla kutlandı.

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü, Çalılıöz Köprüsü'nde başladı. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, bando eşliğinde Saat Kulesi güzergahını takip ederek Büyük Şehir Parkı'na yürüdü.

Büyük Şehir Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 19 Mayıs 1919'un bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirterek gençliğin Cumhuriyet'in en büyük güvencesi olduğunu söyledi. Önal, "Sizler bu ülkenin umudusunuz. Aklınızla, vicdanınızla ve cesaretinizle ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacaksınız" dedi.

Önal, milli bayramların birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade ederek tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından sanatçılar Okan Babacan ve Duygu Kutlu sahne aldı. Büyük Şehir Parkı'nı dolduran vatandaşlar konser boyunca şarkılara eşlik etti.