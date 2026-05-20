Kırıkkale'de 19 Mayıs Fener Alayı ve Konserlerle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de 19 Mayıs Fener Alayı ve Konserlerle Kutlandı

20.05.2026 01:58  Güncelleme: 02:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı ve konser programında binlerce kişi bir araya geldi. Yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, Belediye Başkanı Ahmet Önal konuşma yaptı, Okan Babacan ve Duygu Kutlu konser verdi.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen fener alayı ve konser programında binlerce kişi bir araya geldi.

Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve konser programıyla kutlandı.

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü, Çalılıöz Köprüsü'nde başladı. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, bando eşliğinde Saat Kulesi güzergahını takip ederek Büyük Şehir Parkı'na yürüdü.

Büyük Şehir Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 19 Mayıs 1919'un bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirterek gençliğin Cumhuriyet'in en büyük güvencesi olduğunu söyledi. Önal, "Sizler bu ülkenin umudusunuz. Aklınızla, vicdanınızla ve cesaretinizle ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacaksınız" dedi.

Önal, milli bayramların birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade ederek tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından sanatçılar Okan Babacan ve Duygu Kutlu sahne aldı. Büyük Şehir Parkı'nı dolduran vatandaşlar konser boyunca şarkılara eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de 19 Mayıs Fener Alayı ve Konserlerle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

23:28
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu
22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:36
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 02:45:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 19 Mayıs Fener Alayı ve Konserlerle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.