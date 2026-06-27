Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi\'nden yıl sonu sanat sergisi

Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi tarafından düzenlenen 2. Yıl Sonu Karma Resim Sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Kırıkkale Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılış kurdelesi Belediye Başkanı Ahmet Önal tarafından kesildi. Programda, serginin hazırlanmasında emeği bulunan resim öğretmeni Veysel Ürkmez'e plaket ve çiçek takdim edildi.

Sergiyi gezen Başkan Önal, 9 aylık eğitim sürecinin ardından 4 sınıfta eğitim alan 35 öğrencinin hazırladığı eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler ve eğitmenlerle sohbet eden Önal, Bilim Merkezi ekibini, eğitmenleri ve öğrencileri tebrik ederek, çocukların sanatla iç içe yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Serginin 14 gün ziyaretçilere açık kalacağı bildirildi. - KIRIKKALE