Orta Asya’dan gelen kültürel değerler: Türk dünyasının tarihi mirası tanıtıldı

Kırıkkale'de düzenlenen 6. Geleneksel Yörük Türkmen Şenliği'nde Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait tarihi ve kültürel değerler bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte yöresel kıyafetler, geleneksel lezzetler, dostluk dansları ve el sanatları tanıtıldı.

Türk dünyasının tarihi ve kültürel zenginlikleri, Kırıkkale'de düzenlenen 6. Yörük Türkmen Şenliği'nde buluştu. Geleneksel kıyafetler, yöresel lezzetler, dostluk dansları ve el sanatları ziyaretçilere tanıtıldı. Beylik Çayırı'nda temsili göç yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, Türk dünyasının farklı bölgelerini temsil eden çadırlar ve stantlar kuruldu. Stantlarda geçmişten günümüze taşınan kültürel ürünler, kitaplar, resimler ve geleneksel kıyafetler sergilendi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal da stantları gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı ve katılımcılarla sohbet etti. Farklı coğrafyalardan gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileri şenliğe renk kattı. Küçük bir kız çocuğunun sergilediği kartal dansı ise izleyenlerden alkış aldı. Mehter takımının seslendirdiği marşlarla alandaki coşku daha da arttı. Şenlikte Türk dünyasına ait yöresel yemekler ve içecekler de tanıtıldı. Kırgızistan kültürünün önemli lezzetlerinden olan sütlü çay, tuz, karabiber ve tereyağıyla hazırlanarak vatandaşlara ikram edildi.

Başkan Önal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kültürüne ait lezzetleri tatma ve ürünleri inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, " Orta Asya'dan bu yana Türk kültüründe bulunan çok kıymetli lezzetleri tattık. Kılık kıyafetler ve kadim kültürümüzün yaşatılması anlamında her şey çok güzel. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Yörük Türkmen Derneği Başkanı Çetin Özyön ise şenliğin Türk dünyasının ortak değerlerini yaşatmayı amaçladığını ifade ederek, "Kara Çadır'ın gölgesinde, bozkırın ortasında, Dinek Dağı'nın eteklerindeyiz. Türk'ün sesinin ulaştığı tüm coğrafyalara, Doğu Türkistan'a, Filistin'e ve umutlarını bize güvenen mazlum coğrafyalara buradan selam gönderiyoruz" diye konuştu.

Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Hacı Bayram Ataç, Kazakistan kültürünü tanıtmak için şenliğe katıldıklarını söyledi. Ataç, kurdukları stantta ülkenin kültürel değerlerini ve geleneksel ürünlerini sergilediklerini belirtti.

Terekeme Karapapak Türkleri Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Engin Aybirdi de kitap, resim ve çeşitli kültürel materyallerle Terekeme Karapapak Türklerinin tarihini anlattıklarını ifade etti.

Özbekistan'ı temsil eden Dilnoza Tashhodjaeva, geleneksel Özbek kıyafetleri ve yöresel ürünleri tanıttıklarını söyledi.

Tomiris Hatun Uluslararası Türk Dünyası Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Anara Baizhanova da Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen katılımcılarla Türk Cumhuriyetlerinin kültürlerini tanıttıklarını kaydetti.

İstanbul Nogay Türkleri Derneği Başkanı Aynur Saka ise atalarının savaş dönemlerinde tuz, karabiber ve tereyağı ekleyerek tükettiği katıklı çayı tanıttıklarını belirterek, gençlerin unutulmaya yüz tutan kültürel değerleri öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Yörük Türkmen Derneği tarafından organize edilen şenlik, Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumların desteğiyle gerçekleştirildi.