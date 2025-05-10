Kırıkkale'de Anneler Günü'ne Özel Duygusal Etkinlik

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi, Anneler Günü kapsamında düzenlediği "Annemle Gurur Duyuyorum" etkinliğiyle kadın çalışanlarına sürpriz hazırladı. Meydandaki dijital reklam panosunda yayınlanan videolarda, çocukları ve torunlarından kendileri hakkındaki sözlerini duyan anneler duygusal anlar yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan kadın personel, "ağaçlandırma çalışması yapılacak" gerekçesiyle alana davet edildi. Ancak onları bekleyen asıl sürpriz, çocuklarının hazırladığı duygusal video mesajlardı.

Meydandaki dijital reklam panosunda yayınlanan videolarda, annelerin çocukları ve torunları; 'annemle neden gurur duyuyorum', 'annemin en güzel yanı ne' gibi sorulara verdikleri samimi yanıtlarla kalplere dokundu. Gözyaşlarını tutamayan anneler, ardından meydana çıkan çocuklarının takdim ettiği çiçek ve hediyelerle duygusal anlar yaşadı.

Etkinliğin hazırlıkları günler öncesinden başlatılırken, organizasyona Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri öncülük etti. Sürpriz karşısında duygulanan kadın çalışanlar, ANKA Haber Ajansı'na duygularını anlatarak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Bir anne, "Çok mutlu oldum hiç böyle bir şey beklemiyordum" derken; torununu gören büyükanne ise, "Benimle gurur duydukları için çok teşekkür ediyorum, çok duygulandım" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal ise etkinliğin ardından gönderdiği mesajda, "Bu kentte her şey bir planla yürür, ama sevgiyle güzelleşir. Sizler hem bu belediyenin hem de evlatlarınızın direğisiniz. Biz sadece mesai arkadaşınız değiliz; sizi anlayan, sizi gören bir aileniz" dedi.