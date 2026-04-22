Kırıkkale'de Belediye Başkanlığı Koltuğu 23 Nisan İçin Çocuklara Emanet Edildi
Kırıkkale'de Belediye Başkanlığı Koltuğu 23 Nisan İçin Çocuklara Emanet Edildi

22.04.2026 15:37  Güncelleme: 16:01
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını Mehmet Uzelli İlkokulu öğrencisi Bulut Ali Arlıer'e temsili olarak devretti. Programda çocukların bayramı kutlandı ve küçük başkan belediye çalışmaları hakkında taleplerde bulundu.

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak ilkokul öğrencisine devretti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu temsili olarak Mehmet Uzelli İlkokulu öğrencisi Bulut Ali Arlıer'e bıraktı. Okul Müdürü Ali Varışlı ve sınıf öğretmeni Züleyha Aktuğ Toraman'ın eşlik ettiği ziyarette Önal, küçük misafirini "Başkanım hoş geldiniz" sözleriyle karşıladı ve tüm çocukların bayramını kutladı.

Görevi devralmasının ardından ilk talimatlarını veren küçük Başkan Arlıer, belediye çalışmalarıyla ilgili çeşitli isteklerde bulundu. Keyifli anların yaşandığı programın sonunda Arlıer, verdiği talimatların takipçisi olacağını belirterek, Başkan Önal'dan da bu konuların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmesini istedi.

Başkan Önal da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Belediye Başkanlığı, Yerel Haberler, Bulut Ali, Kırıkkale, Politika, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Nurettin Açıkalın’dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad’a gitmiyor ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad'a gitmiyor

15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
