Kırıkkale'de Belediye Başkanlığı Koltuğu 23 Nisan İçin Çocuklara Emanet Edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak ilkokul öğrencisine devretti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu temsili olarak Mehmet Uzelli İlkokulu öğrencisi Bulut Ali Arlıer'e bıraktı. Okul Müdürü Ali Varışlı ve sınıf öğretmeni Züleyha Aktuğ Toraman'ın eşlik ettiği ziyarette Önal, küçük misafirini "Başkanım hoş geldiniz" sözleriyle karşıladı ve tüm çocukların bayramını kutladı.

Görevi devralmasının ardından ilk talimatlarını veren küçük Başkan Arlıer, belediye çalışmalarıyla ilgili çeşitli isteklerde bulundu. Keyifli anların yaşandığı programın sonunda Arlıer, verdiği talimatların takipçisi olacağını belirterek, Başkan Önal'dan da bu konuların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmesini istedi.

Başkan Önal da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.