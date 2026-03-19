Kırıkkale\'de Bayram Yoğunluğu Havadisinde

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi, Vali sürücüleri trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, 122 ekip ve 777 personelle sahada olduklarını belirterek, kazasız ve huzurlu bir bayram için sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Arife gününde 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla araç trafiği öğle saatlerinden itibaren artış gösterdi. Polis ve jandarma ekipleri kent genelinde denetimlerini artırırken, Ankara-Samsun D200 kara yolundaki bazı kavşaklar trafik akışını rahatlatmak amacıyla geçici olarak kapatıldı. Kırıkkale-Samsun D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi mevkiinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda araçların akıcı şekilde ilerlediği gözlendi. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, uygulama noktalarını ziyaret ederek, görevli personelin bayramını kutladı. Sarıibrahim, kentin 43 ili birbirine bağlayan stratejik bir noktada bulunduğunu belirterek, 122 ekip ve 777 emniyet ve jandarma personeliyle sahada olduklarını ifade etti. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Vali Sarıibrahim, "Bizim dileğimiz, isteğimiz ve arzumuz şudur: Kazasız, belasız, şeker tadında bir bayram geçirelim. Hep birlikte sevdiklerimizle, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Vali Sarıibrahim, sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uyulması ve dinlenme molalarının ihmal edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Sarıibrahim, "Amacımız, vatandaşlarımıza katkı sağlayacak şekilde bayramın sağlık ve huzur içerisinde tamamlanmasıdır. İnşallah şu ana kadar herhangi bir kazamız yok. Bundan sonra da yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güvenlik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:20:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.