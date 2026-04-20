Karkeçili'de Belediye Personeli Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı, belediye garajında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli kişi, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı'nın bulunduğu garaja gelerek tüfekle ateş açtı ve ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yazıcı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karakeçili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından hastanede toplanan kalabalık nedeniyle polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hayatını kaybeden Celil Yazıcı'nın Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi.