Kırıkkale'de Geçici Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Temeli Atıldı

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi iş birliğiyle sokak hayvanları için yapılacak "Geçici Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temeli atıldı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, projeyle birlikte sokak hayvanlarının daha güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebileceğini belirtti.

Toplam 39 dönümlük bir alana inşa edilecek olan merkez, sahipsiz hayvanların geçici olarak barınabileceği, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütülebileceği modern bir tesis olarak hizmet verecek.

Önal, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Belediyesi Veterine İşleri Müdürlüğü'ne bağlı doğal yaşam alanındayız. Bugün burada bir çalışma başlattık. Bu çalışma ile birlikte 39 dönümlük bir alana yeni bir doğal yaşam alanı inşa etmeye başladık. Valilik ile birlikte yürüttüğümüz bu proje kapsamında sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve hijyenik olarak hayatlarını devem ettirebilmeleri için bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.