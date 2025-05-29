Kırıkkale\'de Hayat Boyu Öğrenme Sergisi Düzenlendi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Hayat Boyu Öğrenme Sergisi'nde yaptığı açıklamada, "Son 20 yılda devletimizin sunduğu imkanlarla 658 kursta 12 bin 500 Kırıkkaleli vatandaşımıza ulaştık" dedi.

Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu sergisinde, Hayat Boyu Öğrenme kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Programda konuşan Vali Mehmet Makas, "Her zaman, her yerde, herkese eğitim vizyonu doğrultusunda, toplumu ayakta tutan ev hanımlarımız başta olmak üzere bireylerin meslek edinmelerine katkı sağlıyoruz. Son 20 yılda devletimizin sunduğu imkanlarla 658 kursta 12 bin 500 Kırıkkaleli vatandaşımıza ulaştık. Bu çalışmalarımız istihdama katkı sağlamak adına artarak devam edecektir" dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı stantları gezdi.

Açılışa Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve eşi Emine Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı. - KIRIKKALE