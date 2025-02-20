(KIRIKKALE)- Kırıkkale'de gerçekleştirilen kaçak içki ve silah operasyonunda 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kaçak içki ve silah ticaretine yönelik operasyon düzenledi.
H.Y. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda; 20 litre etil alkol, 10,5 litre el yapımı içki, 4 adet alkol kiti, 4 adet tüfek, 1 adet tabanca ve 68 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Son Dakika › Yerel › Kırıkkale'de Kaçak İçki ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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