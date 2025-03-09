Kırıkkale'de Kadınlar Günü Coşkusu

HABER: Kenan Kuzucu

KIRIKKALE- Kırıkkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı'nda büyük bir coşku ile kutlandı. Kadınlar, özel günlerinde sevdikleriyle birlikte eğlenceli ve anlamlı bir gün yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Ramazan Sokağı, Kırıkkaleli kadınlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Çocuklar, renkli oyun parklarında keyifli vakit geçirirken, kadınlar aileleriyle birlikte kurulan kıl çadırında bir araya geldi. Fasıl dinletisi eşliğinde nostaljik bir atmosferde zaman geçiren katılımcılar, bu anlamlı günde unutulmaz anlar yaşadı.