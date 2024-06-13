Kırıkkale'de Koruyucu Aile Günü Farkındalık Yürüyüşü

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Kırıkkale'de "Koruyucu Aile Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüş, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Kırıkkale'de "Koruyucu Aile Günü" kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşü, büyük bir katılımla gerçekleşti. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde pankartlarla koruyucu ailenin önemine dikkat çekti. Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas'ın yanı sıra birçok kamu görevlisi de yürüyüşe katılarak farkındalık etkinliğine destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda bando eşliğinde başlayan yürüyüş, Zafer Caddesi üzerinden devam ederek belediye hizmet binası önünde son buldu.

"Lütfen bu keyiften kendinizi geri koymayın"

Koruyucu aile bireyi Dilek Sezgin, etkinlikle ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Katılım güzel, duyarlı olmalarını istiyorum insanların. Her çocuğun bir yuvaya ihtiyacı olduğu için. Ben de bir koruyucu aile olarak şunu dile getirmek istiyorum: Lütfen bu keyiften kendinizi geri koymayın, muhteşem bir şey."

Etkinliğe katılan bir diğer koruyucu aile bireyi Nermin Kızgın ise, "Yetim bir kızım var, annesi babası yok. Devletten de cüzi bir yardım alıyorum. Ömrüm devam ettiği süreçte onun hep Nermin annesi olarak kalacağım" ifadelerini kullandı.

Her çocuğa bir koruyucu aile sahibi yapalım"

Ev kadını Zeynep Susam da düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Aslında içimi sızlatan bir konu. Her çocuğun bir ailesi olmalı, ailesiz büyümemeli. İnşallah daha çok farkındalık sahibi olalım. Her çocuğa bir koruyucu aile, yuva sahibi yapalım inşallah."

Yürüyüşe katılan Mehmet Dim, koruyucu aile olmanın önemine vurgu yaparak, "Koruyucu aile önemli, her çocuğun bir ailesi olsun. O aile ortamını görsün" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE