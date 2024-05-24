Kırıkkale'de Manas Destanı ve Türk Tarihi Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Manas Destanı ve Türk Tarihi Konferansı Düzenlendi

Kırıkkale\'de Manas Destanı ve Türk Tarihi Konferansı Düzenlendi

Kırıkkale'de KALEFEST etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Manas Destanı ve Türk Tarihi' konferansı, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Konferansta, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Budak, 'Manas' ve 'Türk tarihi' hakkında bir sunum yaptı. Konferans sonrasında Vali Makas, Türk tarihinin önemine vurgu yaparak, Prof. Dr. Ömer Budak ve katılımcılara teşekkür etti.

24.05.2024 17:34
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Kırıkkale'de, KALEFEST etkinlikleri çerçevesinde, "Manas Destanı ve Türk Tarihi" adlı konferans düzenlendi.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Budak, konferansta "Manas" ve "Türk tarihi" ile ilgi yaklaşık bir saat sunum gerçekleştirdi.

Vali Makas, konferansın ardından yaptığı açıklamada, dünya tarihinin Türk tarihi olmadan düşünülmeyeceğini belirterek, Türk tarihinde yazılan destanlarla, inançla ve imanla övündüklerini söyledi.

Tüm dünyaya İ'la'yi Kelimetullah'ı yaymak ve "cihan şümul devlet" kurmak adına yürüyen şanlı bir milletin evlatları olduğunu ifade eden Vali Makas, konferansta aktardığı bilgilerden dolayı Prof. Dr. Ömer Budak'a ve katılımcılara teşekkür etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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