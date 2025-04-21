Kırıkkale'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yeni Mahalle'de, Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi. E.B. yönetimindeki 37 FD 760 plakalı hafif ticari araç ile Ali Kaan Ünal idaresindeki 71 ADY 643 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Ali Kaan Ünal, hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından araç sürücüsü E.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.