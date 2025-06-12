Kırıkkale\'de okulda nefes kesen yangın tatbikatı

Kırıkkale'de bir lisede düzenlenen yangın tatbikatında öğrenciler dumandan tahliye edilerek acil durumlara karşı bilgilendirildi.

Kırıkkale'de bulunan Şehit Ali Tonga Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, yangın anında yapılacak müdahale ve tahliye süreçlerinin pratiğe döküldüğü tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikat senaryosuna göre okulun çatı katında çıkan yangına ilk müdahale, İtfaiye Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi ekipleri tarafından yapıldı. Dumandan etkilenen öğrenci ve personel, itfaiye merdiveniyle üst katlardan güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Okul yönetimi tarafından organize edilen tahliye planı kapsamında diğer öğrenciler, kontrollü biçimde bahçedeki toplanma alanına yönlendirildi. Acil durumlarda yapılacak müdahalelere dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan tatbikat, öğrencilerin de aktif katılımıyla dikkat çekici bir uygulamaya dönüştü. - KIRIKKALE