Kırıkkale'de Ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de Ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi

31.03.2022 17:26
Kırıkkale'de Ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ramazan ayı öncesi, ilçe merkezindeki camileri dezenfekte edildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ramazan ayı öncesi, ilçe merkezindeki camileri dezenfekte edildi.

Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yapabilmeleri için çalışma başlattı. Camilerde ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, çalışmalarını ramazan boyunca sürdürecek.

Dezenfekte işlemlerinin rutin olarak sürdürüleceğini ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Ekiplerimiz, ülkemizi kasıp kavuran korona virüsü hastalığı öncesinden itibaren halk sağlığını korumak adına camilerimizde ve sosyal kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerini sürdürüyordu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla bu işi daha da özenle yapıyorlar. Kendilerine bu yoğun çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Dezenfekte İşlemlerimiz bu aydan sonra da her zamanki rutininde devam edecektir" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de Ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi
Kırıkkale'de Ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi
Kırıkkale'de Ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi
Kırıkkale'de Ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş halk ekmek büfelerinde ekmek Ramazan'da 1.6 liradan satılacak Kahramanmaraş halk ekmek büfelerinde ekmek Ramazan'da 1.6 liradan satılacak Şahinbey Ramazan'a hazır Şahinbey Ramazan'a hazır

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kırıkkale, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 17:32:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Ramazan ayı öncesi camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement