Kırıkkale'de Renkli Uçurtma Şenliği
Kırıkkale'de Renkli Uçurtma Şenliği

10.05.2026 17:09
Kırıkkale'de düzenlenen uçurtma şenliğinde aileler çocuklarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Kırıkkale'de düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

İslami Değerler Külliyesi yakınlarında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, rengarenk uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Şenliğe çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte katıldı. Etkinlik sırasında kısa süreli yağmur yağarken, güneşin açması ve rüzgarın da etkisini göstermesiyle uçurtmalar yeniden havalandı. Aileler, çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirdiklerini belirterek, etkinlikten memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Çocuklarıyla birlikte şenliğe katılan Didem İnce, "Etkinlik çok güzeldi. Biraz yağmura yakalandık ama yağmur durdu, güneş açtı. Çocukları mutlu etmek için geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İlk kez uçurtma şenliğine katıldığını söyleyen 12 yaşındaki Eymen Poyrazer, "Burası çok eğlenceli. Uçurtma uçuruyoruz. Her yerde uçurtmalar var. Bugün çok güzel geçiyor" diye konuştu.

Serkan Yılmaz ise oğluyla birlikte güzel bir pazar günü geçirdiklerini belirterek, "Cıvıl cıvıl bir hava var. Az önce yağmur yağdı ama şu an hava düzeldi. Rüzgar da çıktı, bütün uçurtmalar havada. Herkes çok memnun" ifadelerini kullandı.

Mahir Yiğitcan, etkinliğin çocuklar için güzel olduğunu söyleyerek, "İlk başta rüzgar yoktu. Sonradan rüzgar çıkınca eğlencenin tadı geldi. Çok memnunuz" dedi.

Hasan Elitok, ailecek güzel bir etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Hava da güzel, rüzgar da var. Verimli bir gün oldu" diye konuştu.

Uçurtma uçurmanın çok eğlenceli olduğunu ifade eden 10 yaşındaki Ayşe Binboğa ise, "Herkes deneyebilir. Çocuklara böyle güzel bir etkinlik sunulduğu için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan İnci Elitok, alanda rengarenk uçurtmaların bulunduğunu belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

