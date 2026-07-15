Kırıkkale'de 15 Temmuz Şehitleri Kabirleri Başında Anıldı

(KIRIKKALE) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kırıkkale'de şehitler kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kırıkkale Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programına Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan,Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından şehitler için dua edildi.

Duanın ardından protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit aileleri ve gaziler de kabir başlarında dua ederken, program manevi atmosfer içerisinde tamamlandı.