Kırıkkale Gençlik Merkezi'nde Gençler Yaz Tatillerini Değerlendiriyor

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Kırıkkale Gençlik Merkezi'nde 11-18 yaş grubundaki gençler, yaz tatillerini sportif ve sanatsal faaliyetlerle değerlendiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla yaz spor okulları başlattı. Bu kapsamda, Kırıkkale Gençlik Merkezi'ne kayıt olan 11-18 yaş grubundaki gençler, çeşitli sportif ve sanatsal faaliyetlere büyük ilgi gösteriyor. Gençler, öretmenler tarafından gördükleri kurslarda hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Eğitimlerle ilgili bilgi veren drama öğretmeni Batuhan Mutlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın planladığı yaz okullarını burada gerçekleştiriyoruz. Yaz okulumuz 11-18 yaş arasındaki gençleri kapsıyor. Halkoyunları, tiyatro, resim, ahşap boyama, sportif aktiviteler ve müzik çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Gençler, kendilerine uygun branşları seçerek eğitimlerimizden faydalanıyor" dedi.

Resim öğretmeni Sümeyye Öztürk ise, "Kursumuz sabah 10'da başlıyor ve akşam 5'e kadar devam ediyor. Haftanın 6 günü boyunca resim dersleri veriyoruz. Öğrencilerimizi yaş gruplarına göre ayırıyoruz ve her grup kendi yaşına uygun tekniklerle çalışıyor. Karakalem, pastel boya, kuru boya ve yağlı boya gibi çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

1 Temmuz itibariyle başlayan yaz okullarının gençler için faydalı olduğunu belirten gençlik lideri Gözde Tatlı, "Gençlerimiz burada akıl zeka oyunları oynuyor, psikolojik destek alıyor ve eğlenceli faaliyetlerle vakit geçiriyor. Bu sayede gençler, dışarıda kötü alışkanlıklar edinmeden sosyalleşiyor ve liderleri eşliğinde etkinliklere katılıyor" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE