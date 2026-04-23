Kırıkkale Tarihinde İlk Kez Çocuk Meclisi Düzenlendi

(KIRIKKALE) - Kırıkkale Belediyesi, çocukların kent yönetimine katılımını sağlamak amacıyla Çocuk Meclisi'ni hayata geçirdi. Kırıkkale'de ilk kez kurulan meclis, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi açılışını yaptı.

Kırıkkale Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Çocuk Meclisi kuruldu. 9–14 yaş aralığındaki çocukların yerel yönetim süreçlerine aktif katılımını hedefleyen programda çocuklar, düzenli toplantılar yaparak taleplerini dile getirecek, çözüm önerileri geliştirecek ve alınan kararların takibini gerçekleştirecek.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan ilk toplantıda öğrenciler kendilerini tanıtarak projelerini paylaştı. Toplam 44 öğrencinin aday olduğu seçimde Meclis Başkanlığına Berat Kayra Şane seçildi. Başkan yardımcılıklarına Eren Batit ve Zehra Muktazade getirilirken, katip üyeliklerine Zeynep Bingöl ve Buğra Alkaç seçildi.

Çocuk Meclisi'nin ilk olağan toplantısına Meclis Başkanı Berat Kayra Şane başkanlık etti. Şane, toplantıda günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Çocuk Meclisi'nin kent için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Kırıkkale'de ilk kez çocuk meclisimizi kurduk. Bu bizim için çok anlamlı bir gün. Amacımız şehrimizi çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte yönetmek. Çocuklarımız burada hem fikirlerini özgürce ifade edecek hem de demokratik süreçlere katılım sağlayacak" dedi.