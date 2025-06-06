Kırıkkale Vali Yardımcısı, Kamu Personeli ile Bayramlaştı - Son Dakika
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Kırıkkale Vali Yardımcısı, Kamu Personeli ile Bayramlaştı

Kırıkkale Vali Yardımcısı, Kamu Personeli ile Bayramlaştı
06.06.2025 13:38  Güncelleme: 13:47
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Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, il protokolü ile birlikte kamu personelinin bayramını kutladı. Özelikle güvenlik güçlerinin bayramda sağladığı huzur için teşekkür etti.

Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, il protokolüyle birlikte, görevi başında bulunan kamu personelinin bayramını kutladı.

Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek personelin bayramını kutladı. Ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Kurnaz, bayramlaşmanın yanı sıra yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bayramda güvenliğin sağlanması amacıyla görevlerini sürdüren polis ve jandarma ekiplerini de yol kontrol noktasında ziyaret eden Kurnaz, emeklerinden dolayı tüm personele teşekkür etti. Vali Yardımcısı Kurnaz ve Başkan Önal, uygulama noktasında sürücü ve yolcuların bayramını tebrik etti.

Vali Yardımcısı Kurnaz, "Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Vali Yardımcısı Kurnaz'a, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar da eşlik etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Vali Yardımcısı, Kamu Personeli ile Bayramlaştı - Son Dakika

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