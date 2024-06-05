Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, köy ziyaretleri kapsamında Delice ilçesine bağlı Kavaklı ve Gözükızıllı köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, köy ziyaretleri kapsamında Delice ilçesine bağlı Kavaklı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Köylülerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Makas, yollarda yapımı devam 3 bin metrekarelik kilit parke çalışmasını da yerinde inceledi.

Vali Makas'ın ikinci durağı Gözükızıllı köyü oldu. Burada yapımı devam eden hizmetlerle ilgili incelemelerde bulunan Vali Makas, köy sakinleri ile bir araya geldi. Köyde bin 600 metrekarelik kilit parke ve 600 metre bordür taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Makas, çalışmaların köye hayırlı olmasını diledi. Köy sakinleri, Vali Makas'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Vali Makas, köylerde yaşayan karşılaştığı çocuklara da oyuncak hediye etti.

Vali Makas, köy ziyaretlerinin devam edeceğini ve Kırıkkale'nin her köşesinde çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaretler sırasında Vali Makas'a İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Delice Kaymakamı Mustafa Babacan ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti. - KIRIKKALE