Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Sulakyurt ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Vali Makas, insan memnuniyetinin devlet yönetimindeki önemine vurgu yaptı.

27.02.2025 19:27  Güncelleme: 19:33
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Sulakyurt ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Vali Makas, vatandaş memnuniyetinin her şeyden önemli olduğunu belirtti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Sulakyurt ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. İlçedeki temaslarına Kaymakam Mücahit Aydoğdu ve Belediye Başkanı Seyfettin Çetiner'i ziyaret ederek başlayan Vali Makas, ardından esnafı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Vali Makas başkanlığında "Kırıkkale Hasbihal" toplantısı gerçekleştirildi. İl müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda eğitim, sağlık, özel idare hizmetleri, sosyal hizmetler ve asayiş konuları ele alındı. Muhtarlar, mahalle ve köylerine dair talep ve önerilerini iletti.

"İnsan bizim başımızın tacı"

Vali Mehmet Makas, yaptığı açıklamada, devletin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmak için görevde olduklarını vurguladı. Makas, "Biz, devletin imkan ve kabiliyetini sizin emrinize sunmak adına o koltuklarda oturuyoruz. Hep ne diyoruz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın.' Memnuniyetin olmadığı bir yerde devlet yönetmenin, belediye yönetmenin, kaymakamlık yapmanın, özel idareyi yönetmenin bir manası olabilir mi? Dolayısıyla sizin memnuniyetiniz bizim için önemli. Cumhurbaşkanımız hep ne diyor, 'insana hizmet, kamu hizmetinin öznesinde insan vardır.' Hep insanı önceliyor. Dolayısıyla insan bizim başımızın tacı" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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