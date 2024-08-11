Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Şehit Kardeşinin Sünnet Töreninde Sürpriz Yaptı

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şehit Özgür Mutlu'nun kardeşi Özgür Alp'in sünnet töreni için makam aracını sünnet arabası olarak tahsis etti. 5 yaşındaki Mutlu, ağabeyinin mezarı başında dua ettikten sonra tören alanına ağabeyinin fotoğrafıyla giriş yaptı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 2016 yılında Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Özgür Mutlu'nun 5 yaşındaki kardeşi Özgür Alp Mutlu'nun sünnet töreninde anlamlı bir sürpriz yaptı. Vali Makas, makam aracını sünnet arabası olarak tahsis etti. Türk bayrağı ve kırmızı-beyaz balonlarla süslenen makam aracıyla Çalılöz Mahallesi'ndeki evinden alınan Özgür Alp ve ailesi, konvoy eşliğinde şehitliği ziyaret etti. Özgür Alp Mutlu ve ailesi, şehidin mezarı başında dua etti. Ziyaretin ardından sünnet töreninin yapılacağı alana geçildi. Alana ağabeyinin elindeki fotoğrafı ile gelen 5 yaşındaki Özgür Alp, fotoğrafı uzun süre elinden bırakmadı. Özgür Alp, ailesiyle birlikte tören boyunca müzik eşliğinde oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Anne Hatice Mutlu, "Oğlumun sünnet düğünü vardı. Vali beyden rica ettik, Allah razı olsun aracını tahsis etti. Önce şehitliğe götürdüler konvoy halinde, sonra da buraya geldik. Hem hüzün hem de mutluluk var. Oğlum çok mutlu oldu, çok sevindi" dedi.

Özgür Alp Mutlu ise, "Vali amcamın aracına bindim. Ağabeyimin yanına gittim. Dua okudum ağabeyime. Buraya geldik, çok mutluyum. Teşekkür ederim" diye konuştu. - KIRIKKALE