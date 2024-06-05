Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemini vurguladı

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kendisini ziyaret eden İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Ceylan ve meclis üyelerine iade-i ziyarette bulundu. Vali Makas, ziyaret sırasında İl Genel Meclis Başkanı Ceylan'dan meclisin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve meclisin, Haziran Ayı Olağan Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Vali Makas, vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla başarıya ulaşmanın mümkün olduğuna dikkat çekti.

Vali Makas, İl Özel İdaresince yürütülen hizmetler ve planlanan yatırımlar konusunda görüş ve değerlendirmelerde bulundu. İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve meclis üyeleri ile yapılan görüşmede, ilin kalkınması ve vatandaşların refahının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.

Vali Makas, hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için tüm kurumların koordineli çalışmasının önemine vurgu yaparak, Kırıkkale'nin geleceği için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. - KIRIKKALE