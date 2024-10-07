Kırıkkale Valisi\'nden Din Görevlilerine Destek

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, din görevlilerinin toplumun manevi gelişimi ve genç nesillere ahlaki değerler kazandırmada kritik bir role sahip olduğunu belirtti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Din görevlilerinin karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve sahaya yansımaları" konulu panele katıldı. Panelde din görevlilerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Makas, din görevlilerinin toplumun manevi gelişimi ve gençlere ahlaki değerler kazandırmadaki rolüne vurgu yaptı. Makas, din görevlilerine sundukları hizmetler için teşekkür ederek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Program, emekliye ayrılan ve doktorasını tamamlayan din görevlilerine plaket ve belge takdimiyle sona erdi. - KIRIKKALE