Kırıkkale Yahşihan\'da Ekolojik Köy Projesi Hayata Geçiriliyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından 150 bin metrekare alana projelendirilen "Ekolojik Köy", tarım ve hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlar için hayata geçiriliyor.
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından "Ekolojik Köy" projesi hayata geçiriliyor. Şehir hayatından uzak kalmak isteyen vatandaşların tarım, hayvancılık ve çeşitli aktiviteler yapmasını sağlamak için projeyle ilgili çalışmalar başlatıldı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Ekolojik Köy" projesinin 150 bin metrekare alana kurulacağını söyledi. Projeden yaklaşık 400 vatandaşın faydalanacağını ifade eden Türkyılmaz, 65 yaş üstü vatandaşlar ve özel bireyler içinde ayrıca kontenjanların olacağını belirtti. Türkyılmaz, proje çerçevesinde bir idari amirin, bir Ziraat Mühendisinin ve 5 tane de tarım işçisi görevlendireceklerini aktardı. İlçenin konumu itibariyle de Ankara ve Kırıkkale merkeze yakın olduğuna değinen Türkyılmaz, Ekolojik Köy alanına "bir artı bir" evlerin yapılacağını kaydetti.
"150 bin metrekare de ekolojik köyü açıyoruz"
Projenin ilçede ikamet eden vatandaşlara yönelik olduğunu ifade eden Türkyılmaz, "Ne demiştik seçimlere başlarken, 'Biz yaptık, yine biz yaparız' sloganıyla çıktığımız projede, ilçemizde ikamet eden ve Hobi Bahçesi isteyen 400 vatandaşımıza 375 metrekare yer verilecek. 150 bin metrekare de ekolojik köyü açıyoruz. 65 yaş üstü için kontenjanımız var. Özel bireylerimiz için kontenjanlarımız var. Orada büyükbaş hayvanlarımız olacak. Sütlerinden faydalanacaklar ücreti mukabilinde. Küçükbaş hayvanlarımız olacak yine etlerinden ve sütlerinden faydalanacak ve kümes hayvanlarımız olacak. Aynı zamanda at safari turlarımız olacak. Vatandaşlarımız özellikle hafta sonunu doya doya geçirecek. ATV turlarımız da olacak" dedi.
"Köy yaşantısını vatandaşlarımıza yansıtacağız"
Yahşihan ilçesinde yaşamanın ayrıcalık olduğunu anlatan Türkyılmaz, "Ziraat Mühendisi, 5 tanede tarım işçisi ve bir tane de amir görevlendireceğiz. Orada, 'Ekolojik Köyü' ve köy yaşantısını vatandaşlarımıza yansıtacağız. Yahşihan, Ankara'nın hemen yanı başında Kırıkkale'nin de yanında. Bu noktada 'bir artı bir' evler yapacağız. Vatandaşlarımıza da bir yıllığına ücreti mukabilinde 'Ekolojik Köy'den faydalanacaklar. Yahşihan'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade ediyorum" diye konuştu.
Türkyılmaz, Yahşihan'ın gelişmiş ilçeler sıralamasında 196'dan 58'inci sıraya yükseldiğini ve ilçeyi geliştirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi. - KIRIKKALE
Son Dakika › Yerel › Kırıkkale Yahşihan'da Ekolojik Köy Projesi Hayata Geçiriliyor - Son Dakika
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