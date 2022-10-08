Kırıkkale yerel: Lise öğrencileri Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi'yi andı - Son Dakika
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Kırıkkale yerel: Lise öğrencileri Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi'yi andı

08.10.2022 10:48
Kırıkkale yerel: Lise öğrencileri Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi'yi andı

Kırıkkale haberlerine göre Bursa'da Mevli-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi liseli öğrenciler tarafından kabri başında dualarla anıldı.

Bursa'da Mevli-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi liseli öğrenciler tarafından kabri başında dualarla anıldı.

Bursa Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlamış oldukları Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Mevlid-i Nebi ve Süleyman Çelebi'yi Anma' programı düzenlendi.

Halk arasında "Mevlid" olarak bilinen Vesiletü'n-Necat'ın yazarı Süleyman Çelebi'nin Bursa Çekirge semtinde bulunan kabri başında gerçekleşen proğram öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevlid-i şeriften bölümler, şiir ve ilahiler okundu. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmanın ardından yapılan dua ile program son buldu. - BURSA

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Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Süleyman Çelebi, Ali Kuşçu, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale yerel: Lise öğrencileri Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi'yi andı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale yerel: Lise öğrencileri Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi'yi andı - Son Dakika
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