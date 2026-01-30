Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ta Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'ni Hizmete Açtı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Kırkağaç ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bizim burada sadece tek bir amacımız var. O da Kırkağaç'ta kimse yatağa aç girmesin, emekli, çiftçi, öğrenci ekonomik bir şekilde sağlıklı yemeğe ulaşsın. Çünkü bizim derdimiz milletimize hizmet etmek" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle vatandaşların temel ihtiyaçlara daha uygun koşullarla erişmesini amaçlıyor. Bu kapsamda Kırkağaç'ta Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla yapılan açılış törenine Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, CHP İlçe Başkanı Mehmet Karaköylü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bizim tek derdimiz halkımıza hizmet etmek"

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yağmurun bereketiyle Kırkağaç'ta bir araya geldiklerini belirterek, "Manisa'mızda güzel hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Ferdi Başkan bizlere çok güzel bir belediyecilik anlayışı bıraktı. Çok güzel hizmetlere başlamıştı. Ne yazık ki ömrü vefa etmedi ama o hizmetleri yaşatmak ve geliştirmek bizlere nasip oluyor. Kendisini bir kez daha saygı ve rahmet ile anıyorum" dedi. Kent Lokantalarının önemine değinen Başkan Dutlulu, Manisa'da vatandaşların yatağa aç girmemesi için çalıştıklarını söyledi. Dutlulu, "Haziran ayından itibaren yaklaşık 8'inci kent lokantasını açıyoruz. Kırkağaç'ta da çok güzel, merkezi bir noktada açıyoruz. Bizim kent lokantalarını açmakta tek bir amacımız var; Kırkağaç'ta kimse yatağa aç girmesin. Kırkağaç'ta emekli, çiftçi, öğrenci ekonomik bir şekilde sağlıklı yemeğe ulaşsın. Bizim tek derdimiz halkımıza hizmet etmek" diye konuştu.

"Manisa'daki her lokanta, birer Kent Lokantası olacak"

Kent lokantalarını yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Dutlulu, "Gönül isterdi ki kimse kent lokantasındaki yemeğe ihtiyaç duymasın. Herkesin kazancı iyi olsun. Emekli hiç Kent Lokantası'na gitmeden istediği lokantada yemeğini yiyebilsin. Ama şu anda ülkemizde böyle bir ekonomi yok. Biz de bu Kent Lokantalarının sayısını yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Her ilçemizde olsun, her ilçemizde bir fazla olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Şehir Kartı projesi hakkında da bilgi veren Dutlulu, proje ile amaçlarının esnafa destek olmak olduğunu söyledi. Dutlulu, "Amacımız esnafa rakip değil destek olmaktır. Yeni bir proje olan Manisa Şehir Kartı'nın basımına başladık. Bu kartımızı emeklilerimize, öğrencilerimize ve ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Manisa'daki tüm lokantalar ile iş birliği yapacağız. Manisa'daki her lokanta, birer Kent Lokantası olacak. Lokantaya o günkü güncel rakam neyse onu ödeyeceksiniz, üstünü Manisa Büyükşehir Belediyesi karşılayacak" dedi.

"Kent Lokantamız Kırkağaç'ımıza hayırlı olsun"

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Dutlulu, "Başta Üstün Dönmez Başkanıma, ilçe başkanımıza, burayı kurmak için SPİLAŞ'ta emek harcayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Burada sadece Kent Lokantamız yok. Sütümüzün, yoğurdumuzun, etimizin, kooperatif ürünlerinin olduğu Halk Mandıra da var. Bu ürünlere de vatandaşlarımız indirimli, uygun fiyatla ulaşabilecekler. Bir nebze de olsa vatandaşımıza dokunabiliyorsak, destek olabiliyorsak ne mutlu. Tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Kent Lokantamız Kırkağaç'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"Besim Dutlulu'ya bu hizmeti Kırkağaç'a getirdiği için çok teşekkür ederiz"

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ise ilçelerine yapılan Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'nin önemine değinerek, "Rahmetli Ferdi Başkanımızın projesi olan Kent Lokantamızı Kırkağaç'a getirmiş bulunmaktayız. Ferdi Başkanımızın projelerinin üstüne ekleyerek devam ettiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya bu hizmeti Kırkağaç'a getirdiği için çok teşekkür ederiz. Kırkağaç'ımıza Kent Lokantamız, Halk Mandıramız, Halk Ekmek Büfemiz hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Dutlulu, açılışı yapılan Kent Lokantası'nda yemekleri vatandaşlara ikram etti, Kırkağaçlı vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Halk Ekmek Büfesi ve Halk Mandıra'da incelemelerde bulunan Dutlulu, hizmetlerin işleyişine ilişkin bilgi aldı.