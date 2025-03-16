Kırkağaç'ta Yıkılan Duvarın Altında Kalan Vatandaş Yaralandı

Kırkağaç'ta bir vatandaş yıkılan duvarın altında kaldı
MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yıkılan duvarın altında kalan 1 kişi yaralandı.
Kırkağaç'ın Kocaçeşme Ovası Mevkiinde tarla evinde duvar yıkımında çalışan B.D. isimli vatandaş yıkım esnasında göçen duvarın altında kaldı.
Yaralı vatandaş Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından yıkılan duvarın altından çıkarıldı.
Bacağı kırılan 40 yaşındaki B.D. isimli vatandaş 112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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